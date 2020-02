Coronavirus, negativa la ragazza ricoverata: era appena tornata dalla Cina

Ultimo aggiornamento: 19:46

Negativi i test sul coronavirus per la ragazza di Tiggiano ricoverata nelle scorse ore a Galatina, tornata qualche giorno fa da Hong Kong.Dal Salento era stata trasportata al policlinico di Bari, come da disposizioni regionali, nel reparto di malattie infettive.Qui sono stati eseguiti gli esami che fortunatamente hanno escluso che si tratti del virus.Il dipartimento Salute della Regione Puglia comunica: Gli accertamenti condotti presso il Laboratorio di Epidemiologia Molecolare e Sanità Pubblica del Policlinico di Bari, centro di riferimento regionale, sulla ragazza proveniente da Hong Kong e ricoverata presso il reparto Malattie Infettive del Policlinico e trasferita dalla provincia di Lecce, hanno escluso possa trattarsi di 2019-nCoV e confermano la presenza di virus influenzale A H3N2.In Puglia vengono eseguiti tutti i test per i possibili patogeni respiratori compreso il test per il nuovo Coronavirus. Il protocollo operativo funziona e in breve tempo possiamo gestire tutti i possibili casi sospetti.--