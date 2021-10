Corona, toccata e fuga nel Salento: corsa al selfie con il "re" del gossip. Lui ne approfitta per un bagno fuori stagione

Ponte di Ognissanti con tintarella, bagno e dj set per Fabrizio Corona e la sua nuova compagna, che grazie ad un permesso speciale concessogli dal Tribunale di Milano, hanno fatto una toccata e fuga nel Salento, ospiti dell'Isola Beach di Porto Cesareo, noto locale sito nel cuore della marina ionica.

APPROFONDIMENTI LECCE Nel Salento l'estate sembra non voler finire: al mare il 31...

In tanti, tra turisti e pendolari, presenti nella località turistica per il lungo fine settimane, hanno notato la presenza dell'ex re del gossip nazionale, che non ha esitato a fare una nuotata nel mare ancora tiepido (con annessa story su instagram). Ne è scaturita la più classica delle caccie al selfie, con tanto di repost sui social media tra lo stupore generale, dell'inattesa e sin da subito chiacchierata ospitata a sorpresa di quello che a tutti gli effetti è stato nel recente passato prima il re paparazzi e poi delle cronache.

Nonastante gli alti e bassi, Corona è da sempre uno che non si sottrae all'affetto dei fan e anche dei semplici curiosi che lo assediano con richieste di selfie e alla fine si concede anche un tiro al bersaglio con uno degli amici del posto.