Cade con lo scooter: in rianimazione ragazzino 15 anni

Caduta con piccolo giallo questa mettina a Corigliano d'Otranto, dove un ragazzino di 15 anni è caduto mentre guidava il suo scooter, schiantandosi all'ingresso del paese. Nell'incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli e a chiamare i soccorsi sarebbe stato lo stesso ragazzino, che una volta riavutosi ha chiamato i parenti che lo hanno soccorso e trasporato al Vito Fazzi di Lecce. Tanto che quando l'ambulanza, chiamata da alcuni passanti, è arrivata sul posto, non ha trovato nessuno. Anche i carabinieri, giunti per i consueti rilievi, non li hanno potuti effettuare perché lo stesso scooter era già stato portato via.Il ragazzino che nella caduta, tra le altre cose ha riportato la frattura del femore, è attualmente ricoverato in Rianimazione, sotto stretta osservazione dei medici