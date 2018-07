Cinque arresti. Sequestrate sostanze dopanti e anabolizzanti per un milione di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpo grosso dei carabinieri nel contrasto al commercio di sostanze dopanti. I militari del comando di Lecce e del Nas hanno sequestrato migliaia di confezioni di sostanze dopanti e anabolizzanti per un valore commerciale di un milione di euro. Cinque persone sono state arrestate: i nomi verranno resi noti in una conferenza stampa convocata per la tarda mattinata.Il sequestro è avvenuto in un box situato a Corigliano d'Otranto. Trovate oltre 500mila pasticche e tremila fiale, destinate probabilmente ad alimentare il commercio illecito nelle palestre e tra gli atleti. Si tratta di uno dei più grossi sequestri di sostanze dopanti avvenuti di recente in Italia.