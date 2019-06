Copyright, l'ultimo romanzo di Buccarella alla libreria Adriatica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salvatore Cosentino, magistrato e autore di teatro, introduce e presenta alla Libreria Adriatica di Lecce (Porta Napoli) l’ultimo romanzo di Manuel M.Buccarella, Copyright. L’appuntamento è per oggi, giovedì 27 giugno, alle 18,30.Il romanzo, che si ispira, come segnala l’autore, al legame non sempre perfetto tra talento, successo e amore, è stato pubblicato nel settembre 2018 da Amazon, nel catalogo degli autori indipendenti.L’autore illustrerà il proprio romanzo e dialogherà con i presenti.