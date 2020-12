Insieme fino alla fine: marito e moglie uccisi dal Covid a pochi giorni di distanza

Uniti per tutta la vita. Insieme fino all'ultimo. E, purtroppo, insieme nella stessa sorte: lui e lei morti per Covid, a pochi giorni di distanza: prima lui - due settimane fa - all'età di 74 anni; poi la moglie - nella giornata di ieri - a 72 anni. Il virus li ha colpiti e non ha lasciato scampo: Carmine Tarantino e Vittoria Picci. Questi i nomi di una storia che in queste ore ha commosso tutti: i vicini di casa, i conoscenti del quartiere e l'intera comunità di Nardò. Oltre, naturalmente, ai familiari dei coniugi: in lacrime, distrutti dal dolore, sconcertati dagli eventi repentini. Uno strazio con l'ultimo saluto alla donna, appena pochi giorni dopo il funerale del marito.

Come abbiano contratto il virus, al momento, è difficile saperlo, ma è certo che il contagio tra i due sia avvenuto nelle mura familiari della loro casa di Nardò. Carmine era finito in ospedale alcune settimane fa: era stato ricoverato al Dea Fazzi di Lecce dopo l'aggravarsi delle sue condizioni. I medici hanno tentato il tutto per tutto per salvarlo, ma non c'è stato nulla da fare. E la sorte ha voluto che sempre all'ospedale del capoluogo lo seguisse, poco dopo, la moglie: stessa ala dell'ospedale, stessi reparti, stesse equipe mediche anche per lei. Carmine che per primo aveva lasciato l'abitazione di Nardò e Vittoria che, qualche giorno dopo, era stata costretta a fare lo stesso per le cure ospedaliere ma senza riuscire a invertire la rotta di questo virus che, insidioso e subdolo, ti prende e ti porta via. Carmine e Vittoria a pochi metri di distanza l'uno dall'altra, come lo sono stati per tutta la vita, anche in ospedale. Forse senza saperlo. O forse no. Forse avevano capito tutto.

