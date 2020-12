Coppia di anziani contagiata dal Covid festeggia in ospedale i 56 anni di matrimonio: la torta donata da medici e infermieri

Mario e Marisa hanno trascorso insieme più di mezzo secolo di vita, cominciata per loro, in coppia, quando al Governo del Paese c'era il magliese Aldo Moro. Da allora, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta: i figli, i nipoti, una vita di sacrifici, di gioie, di piccoli e grandi inciampi superati sempre sotto il segno dell'amore. Lo stesso che li ha uniti nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove sono stati ricoverati per le conseguenze del contagio da nuovo coronavirus. Insieme hanno combattuto, contro questo virus subdolo che ti leva l'aria, e giorno dopo giorno le loro condizioni sono migliorate. Oggi - hanno scoperto medici e infemieri - ricorre il loro 56esimo anniversario di nozze e così l'intera équipe ha voluto acquistare un dolce, con tanto di dedica, per celebrare la giornata e il momento.

«Non si potevano fare solamente gli auguri, una stretta di mano e via. Non si poteva - scrive la Asl sulla sua pagina Facebook - lasciar trascorrere un giorno come uguale tutti gli altri. È un giorno diverso, per loro, per il figlio lontano, per i nipoti e per noi sanitari, tutti. E allora è giusto festeggiare con una torta, semplice ma ripiena di speranza per la guarigione di tutti gli altri pazienti. Aspetterete solo che "lui" (il Covid, ndr) abbandoni il vostro corpo per tornare a casa. Per essere riabbracciati e, magari, festeggiare in modo differente tra l'affetto dei cari il vostro anniversario»

Ultimo aggiornamento: 17:59

