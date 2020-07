Trovato morto l'anziano scomparso: era uscito in bici e aveva perso la strada

E' stato ritrovato morto Donato Conte, l'80enne di Copertino, in provincia di Lecce, che ieri mattina era uscito intorno alle 10.30 e non aveva più fatto rientro a casa. L'ultimo contatto con i familiari alle 13 di ieri, quando l'anziano aveva spiegato di essersi perso e di non riuscire più a trovare la strada. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nelle campagne tra Leverano e Nardò, pochi minuti fa.

Un'ultima chiamata alla famiglia e poi più nulla. Anziano scomparso, i droni e un elicottero per ritrovarlo

Da ieri sera i vigili del fuoco e numerose associazioni di volontariato si erano messi sulle tracce dell'uomo, anche utilizzando i droni, per perlustrare tutta la zona. Poco fa il drammatico ritrovamento, a circa due chilometri dall'ingresso di Nardò.

Ultimo aggiornamento: 17:56

