Operatrice sanitaria asintomatica e positiva al test sierologico: nuovo caso all'ospedale di Copertino. Colleghi e familiari in quarantena

Ultimo aggiornamento: 13:28

Positiva al coronavirus una operatrice sanitaria dell'ospedale di Copertino, nel Salento . La donna è di Leverano. I suoi contatti, sia lavoratori che familiari, sono già in isolamento, dopo i controlli e le disposizioni del Servizio Igiene e Prevenzione della Asl di Lecce.L’operatrice - che è asintomatica - ha effettuato il test sierologico grazie alla Croce Rossa. Ora l'esito del test dovrà essere convalidato con un tampone, più affidabile e sicuro. La donna si sottopose a un tampone oro-faringeo tempo addietro, tampone che risultò negativo.«Non è una positività riscontrata causalmente, - dice Antonio Amico, direttore del Dipartimento di Cardiologia a Copertino e coordinatore delle degenze post-Covid - ma è frutto dei protocolli di controllo messi in atto dall'ospedale per evitare i contagi fra operatori sanitari. I tamponi vengono fatti ogni 20 giorni».