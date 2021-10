Copertino, rissa e accoltellamento in piazza: il ferimento durante il passeggio del venerdì sera

COPERTINO – Prima la lite, poi l'accoltellamento ieri sera a Copertino dove quattro ragazzi, due del posto di 23 e 19 anni, e due originari del Gambia, di 25 e 24 anni, hanno iniziato a litigare in strada finché uno dei copertinesi non ha estratto un coltello colpendo alla mano uno dei due giovani stranieri. L’episodio si è verificato intorno alle 22, nella centrale Piazza del Popolo a quell'ora affollata di gente nei pressi dei vari locali.

La rissa in mezzo alla gente presente in piazza

Ad accorgersi dell'accaduto è stato uno dei presenti che ha immediatamente allertato i carabinieri e il 118. I sanitari hanno soccorso il giovane ferito e lo hanno accompagnato in ospedale. Tutti e quattro sono stati iscritti nel registro degli indagati: risponderanno a vario titolo delle accuse di lesioni e rissa. I due giovani del posto sarebbero già noti alle forze dell'ordine. In mattinata sono stati visionati anche i filmati delle telecamere presenti in piazza per comprendere l'esatta dinamica dell'episodio violento.