Rapina in tabaccheria, malviventi catturati dopo quale ora

I carabinieri rintracciato l'auto usata per la fuga dopo la rapina ed arrestano i banditi poche ore dopo il “colpo” in tabaccheria. Si tratta di Andrea Erpete, 39enne di Monteroni, e di Emanuele Mazzotta, 42enne di Lequile, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sottoposti a fermo di polizia giudiziaria da parte dei carabinieri della tenenza di Copertino, con le accuse di rapina aggravata e ricettazione.I due sono ritenuti gli autori della rapina consumata nel primo pomeriggio di ieri a Copertino, in via Evangelista Menga, ai danni della tabaccheria “Colonna”, che aveva fruttato un bottino di alcuni pacchi di sigarette, per un valore di circa 300 euro.Le rapidi indagini dei militari hanno consentito di stringere in breve il cerchio attorno ai due responsabili. Rintracciata la Focus a bordo della quale i banditi si erano dati alla fuga, i carabinieri hanno eseguito le perquisizioni in casa dei due sospettati, rinvenendo sia il mazzo di chiavi dell'auto (risultata rubata) sia i due passamontagna, indossati durante l'assalto armato. Entrambi sono stati ristretti presso la casa circondariale di Lecce.