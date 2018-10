Tentato omicidio nel casolare, scatta il quarto arresto

Leggi la notizia dell'agguato

Arrestato a Copertino il quarto presunto componente del commando che nei giorni scorsi fece irruzione in un casolare tentando di uccidere il 46enne Paolo Panzanaro. In carcere, stamani all'alba, è finito Toni Saponaro, 42 anni, di Carmiano, destinatario di un'ordinanza di custodia firmata dal giudice delle indagini preliminari. Per lui le accuse sono di concorso in tentato omicidio, lesioni personale e porto di armi.In carcere, per lo stesso episodio, nei giorni scrsi erano finiti Bruno Guida, 42 anni di Leverano; Matteo Miccoli, 22, di Carmiano; e Peppino Vadacca, 43, di Carmiano.