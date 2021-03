Precipita dall'impalcatura: grave un imbianchino di 38 anni

Cade dall'impalcatura e batte la testa: paura ieri per un imbianchino 38enne che, poco prima delle 15, è caduto da una impalcatura in via Giovanni Amendola, a Copertino, procurandosi un trauma cerebrale. La corsa in ospedale, in codice rosso, ha evitato il peggio: i medici hanno giudicato le ferite procurate dalla caduta guaribili in 60 giorni.

LA DINAMICA E I SOCCORSI

La vittima di questo ennesimo incidente sul lavoro si trovava a casa di un copertinese 63enne, intenta a eseguire alcuni lavori di pitturazione per i quali si era resa necessaria l'impalcatura dalla quale il 38enne è poi caduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Copertino, insieme al personale Spesal della Asl, che si occupa di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono in corso gli accertamenti necessari a capire se vi siano state responsabilità o negligenze ed eventualmente a carico di chi. Si procede d'ufficio.