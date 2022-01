Torna la Dad, a Copertino e Orsara picco di contagi: scuole chiuse per una settimana

Didattica a distanza, la prossima settimana, per le scuole di Copertino, dove i contagi continuano purtroppo a salire: 1087 il dato di stamattina.

«Ma le persone positive potrebbero essere molte di più - avverte la sindaca Sandrina Schito -, perché parte delle attività di tracciamento sono saltate».

Nelle ultime ore, inoltre, la prima cittadina ha ricevuto una nota dei pediatri locali che sottolinea come il contagio si stia enormemente diffondendo tra i bambini e i ragazzi: inevitabile dunque la decisione della sindaca, sentite le dirigenti scolastiche, di emanare un’ordinanza con cui bloccare per la prossima settimana le lezioni in presenza.

Schito: tuteliamo ragazzi e famiglie

«Una decisione a tutela dei ragazzi e delle famiglie”, spiega Sandrina Schito, “in attesa che questi numeri preoccupanti scendano. E invitando tutti a rispettare le regole anti-contagio, in testa l’obbligo di mascherine e il distanziamento, perché questa variante Omicron è altamente contagiosa e non meno pericolosa delle altre che abbiamo sperimentato nelle precedenti ondate pandemiche».

Sempre stamattina ha iniziato a funzionare il drive-through allestito presso il campo sportivo “G.Vantaggiato”, dove le operazioni di tamponamento sono partite in orario e senza grandi attese per gli utenti in coda: un centinaio i tamponi effettuati nelle primissime ore di attività della postazione. «Quest’opportunità aiuterà i nostri concittadini a monitorare le loro situazioni senza necessità di andare a Lecce - conclude la sindaca Schito -,ed è un fatto non da poco, in un momento difficile come questo».

La situazione di Orsara

Dopo l'aumento del numero dei contagi, salito da 14 a 43, il sindaco di Orsara di Puglia (Foggia), Tommaso Lecce ha emanato una ordinanza che dispone la «sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compreso il micro-nido, dal 10 al 15 gennaio». Inoltre sono sospesi anche i «servizi di mensa scolastica e trasporto per l'intero periodo della sospensione dell'attività didattica in presenza».

Intanto il sindaco teme che il numero dei contagi possa aumentare, lo diranno i risultati dello screening durante il quale sono stati effettuati complessivamente 150 tamponi antigenici. «Questo significa - per il primo cittadino - che con le conferme che arriveranno dopo i tamponi molecolari della Asl, il numero degli orsaresi positivi al Covid è destinato a salire». «L'incremento dei casi ci preoccupa - conclude - per questo rivolgo un appello a tutta la cittadinanza: chi non l'ha ancora fatto si vaccini. È importante che il maggior numero di persone possibili completi il ciclo delle tre dosi».