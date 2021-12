Due feste clandestine in paese, nuovo focolaio covid. A Copertino 410 positivi e poca gente in strada

Nuovo focolaio covid a Copertino a causa di due feste clandestine. E il numero dei nuovi positivi nel solo paese salentino sale a 410. Lo ha reso noto il sindaco Sandrina Schito con un post sui social.

Le feste organizzate clandestinamente

Sono state due feste organizzate da studenti per scambiarsi gli auguri in vista del Natale a scatenare il focolaio di 410 contagi Covid a Copertino, in provincia di Lecce. Le feste sono state organizzate...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati