Auto fuori strada sulla Copertino-Leverano: 17enne in ospedale in codice rosso

Un incidente è avvenuto poco dopo le 23 sulla strada che collega Copertino a Leverano, in provincia di Lecce. Un'auto condotta da un giovane di 24 anni, forse a causa dell'alta velocità o di un ostacolo improvviso, è uscita fuori strada sfondando il guardrail e ribaltandosi in campagna. Ad avere la peggio la ragazza che viaggiava sul lato passeggero. La giovane, classe 2005, è rimasta incrastrata tra le lamiere.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Lecce che hanno faticato non poco per estrarre la coppia dall'abitacolo dell'auto. Per la ragazza si è reso necessario il trasporto in ospedale da parte del 118 di Copertino che ha condotto la giovane all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce dove è stata ricoverata in codice rosso. Il conducente dell'auto è stato, invece, sottoposti agli accertamenti utili a comprendere se prima di mettersi alla guida avesse assunto alcol o sostanze stupefacenti.