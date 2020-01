La stufa va in cortocircuito: a fuoco una abitazione. Due incendi anche a Lecce: un uomo lievemente ustionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella di ieri è stata una mattinata di superlavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce che hanno dovuto domare tre incendi tra Lecce e Copertino, prima di essere chiamati nel pomeriggio ad affrontare l’emergenza maltempo, con pali e rami caduti in ogni angolo della provincia. Per quanto riguarda gli incendi, hanno riguardato tre abitazioni.Il più grave è stato sicuramente quello che è scoppiato a Copertino, dove le fiamme sono divampate all’interno di un’abitazione situata al pian terreno di via Tasso. La casa interessata dalle fiamme, in quel momento per fortuna era vuota con l’anziano proprietario che era uscito, presumibilmente per fare la spesa, lasciando accesa all’interno una stufetta elettrica per ritrovare caldi gli ambienti al suo rientro.E pare proprio che da questo piccolo impianto di riscaldamento sia partito il cortocircuito e le lingue di fuoco, che in breve tempo si sono poi alimentate su un divano e all’interno delle stanze. Ad accorgersi dell’incendio sono stati alcuni vicini di casa dell’anziano, allarmati dall’odore acre e dal fumo che fuoriusciva in strada dalle finestre dell’abitazione. Immediata è stata quindi la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco, e ai sanitari del 118, perché si temeva che il proprietario, conosciuto nel quartiere e che vive da solo, fosse in pericolo di vita all’interno dell’appartamento interessato da fuoco e fumo tossico.I caschi rossi giunti sul posto sono intervenuti coadiuvati dai carabinieri della locale tenenza, e dopo aver forzato l’ingresso hanno domato l’incendio scongiurando danni più gravi all’abitazione e alle case adiacenti. Intanto per il pensionato, tornato nei pressi della propria dimora ignaro di tutto a incendio quasi spento, dopo un’iniziale sorpresa ha avuto qualche momento di sconforto e di preoccupazione dopo la ricostruzione dei fatti ricostruita dai militari.A Lecce, invece, in mattinata le fiamme sono divampate in via Trieste, nel rione San Pio. Qui l’incendio è partito da una stufa a gas che ha emesso una fiammata e, a quanto ha raccopntato il proprietario, anche una piccola esplosione. L’uomo è uscito subito dall’abitazione e ha chiesto l’aiuto dei vicini, oltre a chiamare i vigili del fuoco.Uno dei residenti della stessa via ha provato a entrare in casa e a spegnere l’incendio, rimanendo lievemente ustionato a una mano. Le fiamme sono poi state domate dai vigili del fuoco che sono arrivati dopo pochi minuti.Il terzo intervento della mattinata ha visto i caschi rossi operare in un’abitazione su via Leuca dove a prendere fuoco pare siano stati alcuni materassi. La casa si è riempita di fumo ma per fortuna anche in questo caso gli occupanti avevano fatto in tempo a uscire e quindi non si sono registrati feriti.