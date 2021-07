Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente avvenuto questa notte alla zona industriale di Copertino, nel Salento. Un incidente molto grave, forse autonomo, che ha ridotto in fin di vita A.T, 37enne del posto, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Lecce.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto l'uomo dalle lamiere, il 118 e i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso.