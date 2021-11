Poco dopo le 13 un ragazzino di 15 anni è stato investito da un mezzo mentre era in sella alla sua bicicletta e percorreva Via Molise, a Copertino in provincia di Lecce. Sul posto i carabinieri e l'ambulanza del 118. Per il govane ciclista si è reso necessario il trasporto in codice rosso all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Sul posto i militari ai quali ora è affidata la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

