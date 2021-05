Lingue di fuoco da camino e divampa l'incendio: casa inagibile, tre persone livemente intossicate

Paura per un incendio in abitazione scoppiato intorno alle 18 in via Cavour a Copertino. Madre e due figli piccoli intossicati: medicati sul posto, stanno bene.

La dinamica

Le lingue di fuoco alimentatesi dalla cenere di un camino presente nel soggiorno, in breve tempo hanno distrutto il divano e avvolto diverse suppellettili dell’abitazione. Anneriti anche i muri.



A lanciare l’allarme è stata la stessa donna, accortasi delle fiamme in casa, dopo esser rientrata dal balcone dove si era recata per stendere i panni. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, che hanno domato l’incendio e messo in salvo la famiglia. La casa, in seguito ai danni subiti, è stata dichiarata inagibile.