Copertino, il presidente del consiglio invita la maggioranza per una pizza. E l'audio diventa virale

Il presidente del consiglio comunale di Copertino, Cosimo Lupo, torna alle origini da Dj e con un messaggio audio goliardico su whatsapp invita tutta la maggioranza ad una “pizza ca pummarola n'goppe”. L’imprevisto però è dietro l’angolo è il messaggio diventa virale.

L'originale invito



L’originale e simpatico invito arrangiato sulle note della celebre canzone “’A pizza” di Giorgio Gaber, è stato fatto inviato stamane sul gruppo social della maggioranza di governo, nel tentativo di organizzare con i colleghi una serata conviviale per festeggiare la nuova apertura di una pizzeria della consigliera comunale Maria Chiara Vangeli. Un minuto e 30 secondi di nota vocale autoprodotta dal presidente dell’assise cittadina, con intro musicale incalzante e parole dette in leggerezza. “Buongiorno a tutti e tutte, è il vostro presidente che vi parla” – ha esordito Lupo, che poi ha messo in serie un po' di cariche e nomi di Palazzo Briganti. “Dopo essermi consultato con il sindaco (riferimento a Sandrina Schito), il vicesindaco (riferimento a Giovanni De Lorenzi), con tutti gli assessori della giunta, con il nostro segretario generale Laura Caccetta, con la dirigente degli affari generale Marra, con il nostro ingegnere Minerva (non si sa mai) e in un ultimo ma non ultimo con la super Elena comandante dei vigili urbani (il riferimento è a Maria Elena Marti), sono qui molto sommessamente a proporvi una maggioranza fuori tema e fuori porta che dovrebbe tenersi lunedì 6 giugno a Porto Cesareo”.

Il perché è presto detto. “Perché la nostra super consigliera Chiara Vangeli ha aperto una pizzeria napoletana e chiunque voglia partecipare è graditissimo, chi non può partecipare peggio per lui. Tema della maggioranza una pizza in compagnia”. L’invito ristretto, almeno nelle intenzioni di Lupo, è ben presto circolato sui social estendendosi a macchia d’olio tra comuni cittadini e consiglieri di opposizione di Copertino, e non solo, registrando ironia ma anche qualche battuta polemica per l’iniziativa goliardica intrapresa. Un giro ben oltre le previsioni, per il messaggio audio che lo stesso Lupo ha accolto con meraviglia.

«Era un tentativo leggero e allegro di invitare i miei colleghi di maggioranza a trascorrere una serata insieme e non immaginavo facesse il giro dei gruppi social, diventando anche argomento di discussione "politica" e cittadina – ha commentato il presidente del consiglio comunale - Sono un appassionato di comunicazione e la mia anima giovanile da dj è uscita allo scoperto, ma non ho fatto i conti con la diffusione sul web. Mi fanno piacere le tante condivisioni ma il messaggio non aveva fini pubblicitari o di altro tipo. Doveva restare una riunione conviviale tra amici della maggioranza». Così però non è stato, raggiungendo anche i consiglieri di minoranza. “Ora che tutti lo sanno possono aggregarsi tranquillamente – aggiunge Lupo. Sono tutti ben accetti ma il menu resta “a pizza ca pummarola n'goppe e niente chiu'”.