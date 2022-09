Paura durante lo spettacolo dei fuochi di San Giuseppe: scheggia impazzita sulla folla. Una donna in ospedale

Paura questa sera a Copertino durante lo spettacolo pirotecnico di chiusura dei festeggiamenti in piazza Castello in onore di San Giuseppe, santo patrono della città. Una scheggia impazzita del fuoco d’artificio acceso al termine della serata ha colpito e ferito al piede una persona presente nella folla che assisteva allo spettacolo. A restare ferita a un piede una donna. Ma la piazza al momento dell’incidente era gremita: centinaia di persone si erano radunate per godersi la chiusura della festa. E la scheggia del fuoco pirotecnico ha sfiorato un bimbo che assisteva allo spettacolo con i genitori ma anche un gruppetto di persone presenti.

Il bilancio: una donna ferita al piede in ospedale

Il bilancio dell’incidente, dunque, è di una signora ferita al piede. Immediata la richiesta di soccorso per la malcapitata. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, che dopo aver prestato le prime cure alla donna, l’ha accompagnata in ospedale cittadino per ulteriori accertamenti. Dopo le prime medicazioni del caso, è stata sottoposa a esami più approfonditi per scongiurare ogni conseguenza. Le ferite rimediate dalla signora nella serata di ieri non dovrebbero però essere importanti. Nei minuti successivi l’episodio nella piazza principale di Copertino si è scatenato il fuggi fuggi. E alcuni testimoni hanno riferito di aver visto il fuoco d’artificio fare cilecca. Poi hanno udito le urla della donna e sono tornati sul posto per comprendere l’entità dell’accaduto. Infine l’allarme e i soccorsi.