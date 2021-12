Copertino, casi di Covid quadruplicati tra i giovani. La sindaca: «Mi rivolgo alle famiglie»

Torna la paura a Copertino dove un focoloaio di Covid tra i giovanissimi preoccupa la sindaca Sandrina Schito. Nelle scorse ore i casi sono passati da 50 a 216 e interessano tutti persone tra i 19 e i 27 anni. E la prima cittadina torna a sollecitare la cittadinanza a una maggiore attenzione.

«Avrei voluto scrivere altro, ma l'aumento dei nostri ragazzi risultati positivi (oggi i numeri sono lievitati ancora) richiede da parte di tutti noi vero senso di comunità, di responsabilità, maggiore rigore, rispetto delle regole, senza dividerci, almeno in questa circostanza, su sottigliezze o quisquilie», spiega la sindaca su Facebook.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Lopalco: «Quarantena di 21 giorni per i non vaccinati e stop... L'EMERGENZA Puglia, da oggi terza dose anche ai minori IL BOLLETTINO Covid, contagi stabili: 762 positivi e un morto. In 7 giorni picco di...

«Mi rivolgo a tutti e alle famiglie perché evitino riunioni numerose durante queste feste, per i ragazzi la raccomandazione è quella di evitare il più possibile luoghi chiusi: siano questi case private, locali, bar, soprattutto quando il numero di avventori è elevato. Per fortuna le vaccinazioni stanno aiutando, ma insieme a queste ultime le mascherine e l'igiene devono fare il resto. Ancora un Natale in emergenza, con rinunce doverose e faticose. Le quarantene siano rispettate anche e solo dinanzi ad un dubbio. Questo per il bene di ognuno ma soprattutto nel rispetto di tutti. I divieti servono a poco se non sono dentro di noi le regole».