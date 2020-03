© RIPRODUZIONE RISERVATA

COPERTINO - In uno dei comuni del Salento sinora più colpiti dall'emergenza Covid-19 scatta la cura anche nei confronti dei defunti. Visto che la gente non può recarsi al cimitero per fare visita ai propri cari, una delle ditte che si occupano di onoranze funebri nel paese di Copertino ha infatti deciso di portare fiori freschi sulle tombe. Un altro modo per rafforzare il senso di comunità.