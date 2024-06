Dramma in campagna elettorale, candidato stroncato da un infarto a 40 anni. Comunità sotto choc

Risveglio choc per la comunità di Copertino, travolta in piena campagna elettorale dalla morte improvvisa del candidato consigliere Roberto Nestola, 40enne, in lista con il candidato sindaco Giuseppe Rosafio.

Nestola ha accusato un malore questa mattina attorno alle 9, mentre era in casa con la moglie. L'allarme per i soccorsi, ha richiamato sul posto il 118, ma l'intervento dei sanitari non è bastato a strappare alla morte l'uomo. Il 40enne, oltre al recente impegno politico, lavorava per una cooperativa locale.

Lo choc della comunità

La drammatica notizia ha scosso la comunità e gli oltre 360 candidati in campo per le amministrative.

Cordoglio unamine è stato espresso da tutte le coalizioni. Il candidato Rosafio ha deciso per la momentanea sospensione della campagna elettorale e rivolto un messaggio di cordoglio alla famiglia di Nestola. "Caro Roberto, non abbiamo parole per esprimere il dolore e lo sgomento che proviamo in questo momento. Il ricordo della tua bontà, generosità d'animo e passione rimarrà sempre con noi. Ci stringiamo con tutta la nostra forza intorno alla tua famiglia. Ci manchi già moltissimo, caro Roberto".