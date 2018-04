Tentato omicidio a Copertino: 27enne ferito da un colpo di pistola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COPERTINO - scene da far west nelle prime ore della mattinata a Copertino. Un ragazzo di 27 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola sparato.per strada, che lo ha raggiunto e ferito a una spalla. Il giovane è stato trasportato d'urgenza in ospedale ma non è in pericolo di vita. L'agguato è avvenuto intorno alle 8 in via Vittorio Emanuele, nei pressi del supermercato dove il ragazzo lavora. A quanto si apprende il ferimento sarebbe maturato in ambito familiare: i carabinieri saprebbero già chi è il responsabile e sarebbero sulle sue tracce. Alla base dell'agguato ci sarebbero infatti dei forti attriti tra parenti che lo scorso anno erano sfociati in un accoltellamento.