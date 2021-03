Anziani in coda per il vaccino, assembramenti e proteste in ospedale

Rischio assembramenti all’ospedale di Copertino durante la somministrazione del vaccino anticovid degli ultra 80enni. Il sovraffollamento, di anziani e accompagnatori, nella sala d’attesa del reparto al secondo piano utilizzato per la campagna di vaccinazione, si è verificato nel pomeriggio, subito dopo l'avvio dell’attività vaccinale. Il disagio è durato circa un’ora fino a quando la macchina organizzativa ha ripreso a funzionare a pieno regime completando senza ulteriori problemi le 120 somministrazioni in programma. Ma è bastato per scatenare polemiche, lamentele e segnalazioni.

LE POSSIBILI CAUSE

Diverse al momento le cause ipotizzate, su cui la direzione sanitaria dovrà approfondire per riorganizzare al meglio le prossime giornate. Tra queste: il numero di prenotazioni inserite dal cup Asl, sei ogni 18 minuti, in un lasso di tempo che tenga quindi conto anche del post vaccino, i tempi necessari per la fase preparatoria e vestizione dell’équipe vaccinale, orari di prenotazione non rispettati dagli anziani e la presenza nella sala d’attesa al secondo piano di numerosi accompagnatori che aspettano le varie fasi in compagnia dei parenti, anziché attendere negli altri spazi a loro dedicati.