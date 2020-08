Esce di casa per andare al barbiere e scompare: paura per un anziano. Il sindaco: «Cerchiamolo insieme»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' uscito per andare dal barbiere, ma di lui si sono perse le tracce. Paura in paese, a Copertino , nel Salento, dove da qualche ora è scomparso Antonio Nestola, 86 anni. A darne notizia il sindaco del Comune, Sandrina Schito: «Il signor Nestola Antonio, 86 anni uscito alle ore 9 a piedi da via Toscanini 4, diretto al barbiere - scrive Schito -, (lago rosso) ma non è rientrato. È affetto da demenza, non ha cellulare, indossa un pantaloncino blu ed una camicia scozzese. Chiunque lo abbia visto comunichi ai vigili o ai carabinieri. Cerchiamolo insieme».