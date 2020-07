«Mi sono perso», una telefonata e poi scompare nel nulla: paura per un anziano. Scattano le ricerche

Ultimo aggiornamento: 16:12

Sono ore di apprensione a Copertino per la scomparsa del 80enne Donato Conte. L'uomo uscito da casa questa mattina intorno alle 10.30, in sella alla sua bicicletta avrebbe dovuto raggiungere l'abitazione del figlio. Ma a destinazione non è mai arrivato.Durante il tragitto in bici l'uomo ha perso l'orientamento finendo nelle campagne alla periferia del paese. La conferma in una telefonata con i familiari intorno alle 13. Poi più nulla. Quarta al momento della scomparsa indossava una maglietta celeste e dei pantaloncini estivi. Della scomparsa dell'uomo sono state allertate anche le forze dell'ordine che insieme ai familiari hanno avviato le ricerche.