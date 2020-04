Tenta di scavalcare un balcone ma si schianta e muore

Ultimo aggiornamento: 20:45

Tragedia nel pomeriggio a Copertino , dove un giovane del posto ha perso la vita per cause ancora da accertare. Si tratta del 43enne Alfonso Sponzilli: il giovane da una prima ricostruzione stava tentando di scavalcare il balcone di una casa per passare nell'abitazione vicina, ma avrebbe perso l'equilibrio schiantandosi al suolo.Dopo la caduta è stato trovato per terra esamine e nonostante il pronto soccorso del 118 non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Sul posto i carabinieri diretti dal capitano Francesco Battaglia per le indagini e per cercare di stabilire perché l'uomo fosse finito sul balcone di una casa abbandonata nel centro del paese. Al momento non è chiaro se insieme a lui ci fosse qualcun altro al momento della caduta. Le indagini dei carabinieri proseguono.