Agguato al 28enne: inviduato l'uomo che gli ha sparato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È ancora caccia all’uomo: gli investigatori sono sulle tracce dell’uomo che ritengono l’autore dell’agguato ai danni di un 28enne di Copertino.Non si trova; ed è molto probabile che abbia trovato ospitalità a casa di qualcuno, nella speranza che possa sfuggire all’arresto. Ma i carabinieri della tenenza di Copertino e i colleghi della compagnia di Gallipoli non hanno dubbi: l’episodio che ha visto vittima Alessio Franco è maturato in ambito familiare. E stanno stringendo il cerchio su quella persona di cui conoscono nome e cognome.Il violento episodio si è verificato mercoledì mattina, quando Franco - titolare di un service audio-video e dj molto conosciuto in paese - è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, probabilmente caricata con pallini di piombo. Il giovane si trovava davanti a un supermarket di via Vittorio Emanuele III, dove lavora la sua fidanzata. Era ancora in auto quando è stato avvicinato da un uomo, che gli ha esploso contro i colpi di pistola.Il 28enne è stato ferito di striscio, in maniera non grave, mentre l’aggressore è riuscito a fuggire. È stata la stessa vittima, in auto, a recarsi in ospedale. E del caso, ovviamente, sono stati informati anche i carabinieri, che hanno sentito il ragazzo dopo le medicazioni. Ora, secondo i militari, il quadro è chiaro: resta solo da individuare il luogo in cui si nasconde il presunto aggressore e ricostruire i contorni di una vicenda che presenta ancora alcuni punti oscuri.