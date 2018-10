Accoltellata per gelosia. Gravissima una giovane donna, il compagno arrestato per tentato omicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I medici seguono minuto per minuto l'evolversi delle condizioni di Anna Gatto, la 28enne di Copertino accoltellata dal compagno durante un litigio provocato dalla gelosia. Una sola coltellata, ma così violenta che poteva essere mortale. La vittima è ricoverata in gravi condizioni. E' in pericolo di vita. All'ospedale di Copertino, dove è stata trasportata una volta soccorsa, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico durato tre ore, durante le quali l'equipe chirurgica guidata dal direttore del reparto di Chirurgia dell'ospedale di Copertino, Donato De Giorgi, ha riparato i danni provocati dalla lama del coltello.La donna è stata colpita alla parte superiore dell'addome, a pochissima distanza dal cuore, con un coltello da cucina. I carabinieri hanno arrestato il compagno, il 41enne Luca Politi, accusato di tentato omicidio. Il coltello è stato recuperato nell'armadio, in camera da letto.La coppia abita in una casa del cnetro storico di Copertino e lì, stando agli elementi che gli investigatori hanno potuto raccogliere, è scoppiata una lite per questioni di gelosia.