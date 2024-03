Contromano a Lecce: arrestato. Già lo scorso anno investì un poliziotto durante un tentativo di fuga

Nel marzo del 2023, per sfuggire all'alt della polizia investì un poliziotto e fu arrestato. A distanza di un anno, per Mauro Capone, 42enne di Cavallino, sono di nuovo scattate le manette. Anche questa volta al termine di un inseguimento, fortunatamente senza conseguenze.

Cosa è successo

Nella tarda serata di domenica, l'uomo era alla guida di una Toyota Yaris e stava percorrendo contromano via Leuca, quando gli agenti delle volanti si sono accorti della sua presenza all'altezza dell'incrocio con viale Otranto. I poliziotti hanno intimato l'alt. L'uomo, che era in auto con un amico, inizialmente avrebbe rallentato, per poi dare un'accelerata e fuggire, sempre contromano, percorrendo via Enrico Toti.

Proprio come avvenuto un anno fa. Con la differenza che, questa volta, fortunatamente nessuno si è fatto male. Gli agenti hanno inseguito il 42enne e l'amico, fino a riuscire a bloccarli a Castromediano.

Per il conducente sono scattati gli arresti domiciliari con le accuse di resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Per lui anche sanzioni per guida con patente sospesa e sotto l'effetto di alcol. Il suo amico, un 34enne di Aradeo, è stato solo identificato. Questa mattina il 42enne si è presentato dinanzi al giudice Marco Marangio Mauro per il processo per direttissima, difeso dall'avvocato Francesco Maria De Giorgi. La decisione arriverà il prossimo 18 marzo.