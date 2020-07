Contromano in tangenziale, frontale con un'altra auto: grave una donna anziana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viaggiava contromano sulla tangenziale ovest a bordo della sua Fiat 600. Una donna anziana di Castrì, in provincia di Lecce , si trova intubata in gravi condizioni all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo un incidente frontale che è avvenuto poco prima delle 21 di ieri sera. La donna è andata a sbattere contro una X1 guidata da un uomo sulla quarantina di Calimera, che viaggiava con la moglie.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e le ambulanze che hanno condotto i tre feriti in ospedale. L'anziana, che aveva da poco rinnovato la patente, è stata sanzionata e probabilmente si procederà con la sospensione del suo titolo di guida dopo gli accertamenti da parte della Polizia.