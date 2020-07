Controllo sulla pay tv, in tre aggrediscono e rapinano un ispettore Sky: arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarebbe stato rapinato mentre si trovava in un circolo privato, a verificare la regolarità di un abbonamento alla pay tv. Per questo, per la presunta aggressione con rapina a un ispettore Sky, sono state arrestate tre persone: Thomas Barbetta, 20 anni, di Squinzano; Gianluca Miglietta, 19enne sempre di Squinzano e Christian Guerrazzi, 34enne di Trepuzzi. Su disposizione del pubblico ministero di turno, Massimiliano Carducci, sono state sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.Il fatto sarebbe avvenuto nel corso della partita Sassuolo-Lecce. E a denunciare l'accaduto è stato lo stesso ispettore, originario di Corato, in provincia di Bari. Presentatosi intorno alle 20 al circolo che si trova nel centro di Squinzano , una delle 20 persone presenti ha immediatamente spento il televisore, estraendo la smart card. Tanto più che non era la prima volta che quell'ispettore verificava la regolarità dell'abbonamento del circolo ricreativo squinzanese. L'uomo sarebbe stato aggredito e costretto a consegnare il cellulare, dal quale i presenti avrebbero cancellato le foto, anche quelle private.