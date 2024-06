Controlli e anomalie sul voto: forze dell'ordine davanti ai seggi

Controlli serrati delle forze dell'ordine davanti alle scuole di Lecce e provincia, dove sono aperti da ieri i seggi elettorali in particolare per le amministrative. Massima attenzione su ipotesi di voto di scambio e propaganda elettorale irregolare a ridosso delle urne. Alcune anomalie sarebbero state segnalate alla Digos dai rappresentanti di lista.

Nella città capoluogo, a seguito delle segnalazioni, i militari della Guardia di Finanza e i carabinieri sono intervenuti presso l'istituto "Scipione Ammirato" per dei controlli approfonditi su alcuni elettori, pare della sezione 42.

Episodi al momento solo verbalizzati. Controlli anche da parte degli agenti della Questura di Lecce davanti al liceo "Banzi" in piazza palio, per la presenza in zona di candidati in lizza per il rinnovo del consiglio comunale e tentativi di campagna di voto fuori norma.

Situazione sotto controllo anche a Copertino, nei pressi della scuola di via Roma, dove la polizia locale e la finanza sono intervenuti per regolare il flusso elettorale, ed evitare così propaganda non autorizzata a ridosso dei seggi.