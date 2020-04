«Siamo andati in farmacia», ma lo scontrino era di marzo. Ancora denunce per spostamenti “vietati”

Ultimo aggiornamento: 11:41

In giro per la città, dicono di essere andati in farmacia, ma lo scontrino esibito risale a marzo. È solo una delle scuse che i poliziotti che presidiano le strade si sono sentite dire in queste settimane in cui i controlli per evitare gli spostamenti e quindi la probabilità di contagio da coronavirus, sono molto serrati. Nella sola giornata di ieri, gli agenti della Questura di Lecce hanno controllato in città 168 persone, 13 delle quali sono state sanzionate per non aver rispettato i divieti e, fra queste, cinque denunciate in stato di libertà per vari motivi.In particolare, dopo la mezzanotte, gli uomini delle Volanti hanno controllato in via Trento un'autovettura presa a noleggio con due persone a bordo: il ragazzo alla guida, un 22enne leccese, e la ragazza, una 42enne della provincia, avevano entrambi escoriazioni sul volto. E alla richiesta di speigazioni da parte degli agenti rispondevano di aver litigato poco prima. Riguardo al motivo della loro presenza in giro, vista anche la tarda ora, hanno detto di essere stati in farmacia, mettendolo nero su bianco sull'autocertificazione. Quando però hanno esibito lo scontrino del farmaco acquistato, i poliziotti si sono accorti non solo che l’orario indicato sullo scontrino era delle ore 18.19, ma che l'acquisto era stato effettuato il 27 marzo: i due sono stati multati.Alle 3, su richiesta di alcuni cittadini, la stessa volante interveniva in un appartamento a seguito della segnalazione di una lite in atto e sul posto vi trovava i due che erano stati sanzionati poco prima. Alle 16 successive, i due vengono fermati da un’altra volante in viale Marche mentre transitavano in moto. Atteso che durante il controllo, il ragazzo si dimostrava particolarmente nervoso e poco collaborativo e che la ragazza annoverava numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti, si procedeva ad un controllo più accurato. Nel corso della perquisizione personale i poliziotti hanno trovato in un calzino del 22enne quasi due grammi di cocaina e 545 euro in contanti. Il ragazzoè stato denunciato per detenzione a fini di sapccio di stupefacenti.Dagli accertamenti è risultato anche che la sua patente era stata sospesa.Sempre ieri, alle 8.10, una volante transitando per Viale Porta d’Europa, ha notato un uomo a piedi e lo ha fermato per un controllo Covid. L’uomo ha riferito di essere nato in Ucraina nel’96 e di essere in quel momento privo di documenti. Considerato che si trovava in evidente stato d’alterazione fisica, i poliziotti hanno chiesto l'intervento del 118 al quale il giovane ha dato le setsse generalità. Terminate le cure mediche, il 24enne è stato portato in Questura dove si procedeva all’esatta identificazione: a quel punto, in lacrime, il giovane ha confessato le vere generalità. Denunciato per aver fornito false generalità e sanzionato per aver violato le prescrizioni Covid.Sempre nella mattinata di ieri, le Volanti sono intervenuti all'Eurospin di via Lodi dove il personale aveva bloccato un presunto ladro, chiedendo l'intervento dei poliziotti al 113. Nel supermercato gli agenti hanno identificato un 25enne che aveva nascosto nei pantaloni e sotto la maglietta generi alimentari per un totale di 18 euro. Forse un dramma della povertà ai tempi del coronavirus: in ogni caso il giovane è stato denunciato per furto in flagranza e multato per aver violato le prescrizioni Covid.Infine durante la notte appena trascorsa una volante, transitando lungo la Provinciale che collega San Cataldo a Lecce, ha controllato un 26enne a bordo di un'auto senza targa. Al momento del controllo il giovane ha riferito di non essere in possesso della patente di guida italiana perché aveva conseguito il titolo - di cui comunque era sprovvisto - in Montenegro. Riguardo al veicolo ha esibito una targa prova non esposta, senza esserne il titolare e priva di specifica autorizzazione. La perquisizione personale non ha fatto trovare agli agenti nulla di strano, mentre nell'auto, tra il cambio ed il sedile lato conducente, un pacchetto di sigarette accartocciato con all’interno 2 involucri di cellophane con all'interno circa 2 grammi di marijuana. Le indagini hanno permesso di accertare che nel 2019 il 26enne era già stato sanzionato per guida senza patente, in quanto mai conseguita, senza, peraltro, provvedere al successivo pagamento della sanzione. Per questo è stato denunciato per guida senza patente recidiva nel biennio e segnalato al Prefetto per uso di stupefacenti.