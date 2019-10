Ispezioni nei bar e pattugliamenti nei quartieri “a rischio”: stretta della Polizia sui controlli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferrovia, Casermette, Rudiae, San Pio e centro storico di Lecce : intensificati i controlli da parte della Polizia di Stato e del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale”. Nei giorni scorsi gli agenti hanno identificato 253 persone, delle quali 47 straniere e 54 con precedenti penali. Ispezionati 56 veicoli ed elevate due multe per violazioni al Codice della Strada Gli agenti impegnati nel servizio hanno effettuato anche specifici controlli amministrativi in due esercizi pubblici, dove sono state riscontrate irregolarità che saranno sanzionate.«I controlli eseguiti presso due obiettivi - specificano dalla Questura - spesso oggetto di numerose segnalazioni, (distributore automatico di bevande e cibi in busta ubicato in Viale Oronzo Quarta e piazzetta adiacente la sede della Croce Rossa ubicata tra Viale dell’università e Via Reale), hanno fatto rilevare una soddisfacente situazione di regolarità».Le attività di pattugliamento hanno interessato anche piazzale Oronzo Massari, l’area antistante la stazione ferroviaria di Lecce, dove i poliziotti della Polizia Ferroviaria hanno elevato una sanzione amministrativa nei confronti di un parcheggiatore abusivo, e Viale Oronzo Quarta, dove si è proceduto al controllo di alcune prostitute. Per due clienti sorpresi a contrattare la prestazione sessaule è scattata la sanzione amministrativa di 100 euro.Gli agenti della Divisione Immigrazione, inoltre, hanno provveduto ad espellere un cittadino di nazionalità marocchina, di 27 anni, rintracciato nella stessa giornata da personale operante presso lo sportello dopo che il nordafricano si era presentato per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno. Il giovane, tuttavia, a seguito di controllo, è risultato irregolare sul territorio nazionale da più di due anni.