Controlli, scattano le multe a chi non indossa la mascherina. Diciotto sanzioni per un totale di 400 euro

Scattano le prime multe per chi non indossa la mascherina nei luoghi aperti come da decreto. Diciotto in tutto le sanzioni da 400€ ciascuna elevate nel fine settimana, soprattutto nelle ore serali, dalle pattuglie della Polizia Locale di Lecce in servizio nel centro cittadino, per il rispetto dell'obbligo di portare con sé e indossare adeguate protezioni delle vie respiratorie e per prevenire il formarsi di assembramenti.



I controlli si sono concentrati tra Via Salandra e Piazza Alleanza, Via Trinchese e Piazza Mazzini, Piazza Sant’Oronzo e Piazza Duomo.

Diciotto in tutto le sanzioni da 400€ ciascuna, comminate per violazione della normativa anti-covid19, a causa dell' omesso utilizzo della mascherina in luogo pubblico e affollato. Due dei trasgressori sono risultati minorenni.

Inoltre sabato sera, in Piazzetta De Sanctis, gli agenti intervenuti per prevenire assembramenti, hanno contestato la violazione del D.L. 125/2020 alla titolare di una pizzeria d'asporto a causa della eccessiva presenza di clienti all’interno del locale e per il mancato rispetto della modalità di ingresso contingentato.

L’attività ha naturalmente riguardato anche altre infrazioni, con riferimento al codice della strada, alla normativa che regola la circolazione dei monopattini elettrici e ai regolamenti comunali.



Nove invece le sanzioni elevate a conducenti di monopattini elettrici, cinque per il trasporto di passeggero, due per transito in senso di marcia contrario a quello consentito, due per il transito sul marciapiede. Quest’ultima violazione è stata contestata anche nei confronti dei conducenti di un ciclomotore e di uno scooter elettrico a pedalata assistita in transito su un marciapiede privo di pista ciclabile.



Infine, domenica sera, in Piazza Duomo gli agenti hanno sequestrato, in via amministrativa, una serie di giocattoli di vario genere, posti in vendita, in forma itinerante, in una zona della città interdetta al commercio su area pubblica, per il suo particolare interesse storico e artistico, ai sensi del vigente regolamento comunale sulle norme per la sicurezza urbana e la qualità della vita.

