Controlli nei lidi, ancora due sequestri a Salve

Nei primi giorni di giugno, proseguendo l'attività ispettiva presso le strutture balmneari e ricettive sulla costa avviata dai Carabinieri nelel località turistiche, i militari del Noe insieme alla Polizia ambientale, hanno controllato anche gli stabilimenti Seychelles del Salento e Agribeach, sempre a marina di Salve.Nelle due strutture è stato messo sotto sequestro un manufatto di circa 100 metri quadri, composto di pavimento in cemento e struttura ombreggiante con travi in legno, tutto realizzato senza autorizzazione edilizia.Sequestro amministrativo e sanzioni anche per le oliere utilizzate senza le etichette prevista dalla legge.