Movida, controlli interforze nel centro storico. Sette giovani denunciati: violavano il divieto di assembramento

Sanzionati per assembramento. E' accaduto a sette giovani controllati e sanzionati dalla polizia che stazionavano in piazzetta Santa Chiara per aver violato il divieto di assembramento.Proseguono i controlli delle forze dell'ordine sul territorio disposti dal Questore di Lecce, al fine di assicurare il rispetto del divieto di assembramento e di aggregazione di persone e l’osservanza delle misure di distanziamento sociale, per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19.Nella serata di ieri è stato organizzato un secondo servizio con un dispositivo Interforze (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale), che ha interessato, per quanto riguarda Lecce , il centro storico dove insiste la “movida” e tutte le piazze luoghi di aggregazione.Nel corso del servizio sono state controllate circa 216 persone e circa 58 attività commerciali.Non sono state rilevate infrazioni a carico delle attività commerciali controllate, poiché risultate ottemperanti alle nuove direttive previste dal DPCM del 17 maggio 2020 e all’ultima Ordinanza della Regione Puglia.