Controlli in tutte le abitazioni Ztl notturna, ipotesi riapertura

Non solo spaccio ma anche prostituzione in viale Oronzo Quarta e soprattutto nelle vie adiacenti. E non solo lungo i marciapiedi dove a favorire il tutto contribuisce la scarsa illuminazione, ma anche negli appartamenti.Così per contrastare questo fenomeno sono state pensate attività mirate da parte delle forze dell'ordine, come annunciato al termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di ieri mattina in Prefettura.Un ruolo particolare lo avranno gli uomini della Guardia di finanza del comando provinciale di Lecce a cui spetterà il compito di passare al setaccio i canoni di locazione delle abitazioni che ricadono nell'area della stazione ferroviaria. In questo modo, oltre ad accertare se vi siano situazioni di affitti in nero, si potrà vedere soprattutto a chi questi appartamenti sono stati dati in locazione.Numerose abitazioni della zona, infatti, sono utilizzate da chi esercita la professione più antica del mondo per accogliere i clienti. Obiettivo, quello di passare al setaccio i canoni di locazione degli appartamenti presenti nell'area di viale Oronzo Quarta, non è solo quello di contrastare e debellare il fenomeno della prostituzione; ma anche di accertare l'eventuale presenza di cittadini extracomunitari sprovvisti del permesso di soggiorno.Un'attività mirata che vedrà impegnati, come detto, gli uomini della Guardia di finanza e che durerà anche questa al momento per quindici giorni.Un lavoro minuzioso che non lascerà nulla al caso, come sottolineato nel corso del vertice e che potrebbe andare avanti anche oltre il primo step previsto al termine del quale si tirerà un bilancio dell'attività di contrasto messa in atto. Perché, questo è il messaggio, bisogna fare sul serio dopo l'ultimo episodio di violenza.Anche per contrastare il dilagante fenomeno della prostituzione quindi è stato deciso un netto giro di vite che non si limiterà soltanto al controllo degli appartamenti.Il potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione e delle telecamere di videosorveglianza preannunciato da parte dell'amministrazione comunale sempre ieri mattina si pone come contrasto a questa illecita attività: un lavoro da fare, questo, che ovviamente è a medio-lungo termine perché non si tratta di interventi che si possono mettere in campo dall'oggi al domani.A tal proposto verrà rivista anche la zona a traffico limitato di via Don Bosco attivata proprio per tentare di arginare il fenomeno ma che invece, come ha detto lo stesso sindaco Salvemini dopo aver ascoltato numerosi residenti, ha finito con l'isolare maggiormente la zona.Non è escluso, dunque, che già nelle prossime ore l'amministrazione metta mano ad una rimodulazione della viabilità con l'obiettivo di riaprire, specialmente nelle ore serali, le arterie tra la stazione e la zona di via Martiri d'Otranto, che hanno finito per ghettizzare una parte della città.