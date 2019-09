​Controlli in azienda: scovate 290mila buste di plastica. Scatta la maximulta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fabbrica di Guagnano era tenuta sotto controllo da tempo da parte dei militari del Nipaaf carabinieri Forestale di Lecce, agli ordini del maggiore Andrea Tommasi. E nei giorni scorsi i militari sono passati all'azione con una ispezione approfondita.Evidentemente i carabinieri sapevano che avrebbero trovato qualcosa di poco chiaro ed infatti nella fabbrica sono comparsi 290mila sacchetti di polietilene, del peso complessivo di circa 1,5 chili. Si tratta delle vecchie buste di plastica che da tempo, ormai, non sono più commercializzabili in Italia, perché sostituite dai sacchetti ecologici e compostabili.Le buste di plastica, sicuramente più resistenti ed economiche di quelle ecologiche, si possono ancora trovare al mercato oppure nei negozi di vicinato che, pur rischiando anch'essi una pesante sanzione, scelgono di infrangere la legge per risparmiare qualcosa sull'acquisto delle buste da dare al cliente. Questo, presumibilmente, il mercato a cui l'ingente quantitativo di shopper era destinato. Per il momento, a pagare le spese di questa attività sarà il titolare della ditta di Guagnano che è stato segnalato dai militari alla Provincia, ente competente a comminare la sanzione.Per questo tipo di infrazione, che non prevede denuncia penale, la multa può andare da 2.500 fino a 25mila euro, ma la legge prevede che si possa arrivare fino al quadruplo del massimo previsto nei casi in cui il quantitativo di merce sequestrato sia ingente. Si attendono ora le determinazioni della Provincia, che potrebbe applicare il massimo della sanzione. In questo caso il titolare della fabbrica rischia una maximulta da centomila euro.