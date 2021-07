Gallipoli, giro di vite su Ncc abusivi e irregolari: multe e cinque fermi amministrativi

Proseguono i controlli a tappeto su tutta Gallipoli. Questa volta a finire nel mirino delle forze dell'ordine sono stati i titolari di licenza per noleggio con conducente (NCC). Gli Agenti di polizia del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” di Lecce, ha organizzato nelle giornata di ieri una serie di controlli serrati: su un totale di 23 conducenti, gli agenti hanno sorpreso 5 di essi completamente abusivi, cioè non titolati a condurre mezzi per il trasporto di turisti e vacanzieri.

LEGGI ANCHE: Nardò, chiuso locale per assembramenti

I controlli

Tre conducenti sono stati sanzionati ed gli è stato ritirato il libretto di circolazione per un periodo da 2 a 8 mesi e quindi per tutto il periodo del fermo amministrativo del veicolo, non potranno dunque circolare.

Ad un conducente è stato ritirato il libretto di circolazione perché guidava con mezzo privo di revisione pertanto, oltre alla sanzione amministrativa, è stato applicato il fermo amministrativo del veicolo fino all’effettuazione della revisione che dovrà avere esito regolare.

Ad un altro oltre alla multa è stato applicato il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni in quanto, pur essendo munito della prescritta patente per la conduzione di veicolo a motore, è risultato totalmente sprovvisto del titolo abilitativo per il trasporto di persone.

Tutti i sanzionati, per i prossimi mesi, non potranno più esercitare abusivamente l’attività di noleggio con conducente.

I controlli hanno permesso di indentificare oltre 200 persone ed oltre 100 veicoli.