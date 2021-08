Centinaia di controlli nel corso dell'operazione notturna Deep summer, condotta dai carabinieri hanno riguardato in particolare la zona Gallipoli, teatro di in incidente mortale proprio all'alba di oggi.

Guida in stato di ebbrezza

Dieci denunce e dodici segnalati per uso personale di stupefacenti. In cinque, tra i 19 e i 21 anni, erano alla guida sotto effetto di alcol. Due invece le denunce per guida senza patente.