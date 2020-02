Discariche abusive e roghi, forestali in azione: due denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano le attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri forestali del Salento. A Nardò, i militari di Gallipoli hanno individuato un luogo trasformato in discarica di rifiuti non pericolosi, in particolare contenitori di plastica contenenti, un tempo, la pittura necessaria a lavori edili e materiale di risulta di qualche cantiere. Un uomo è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti e per il loro illecito smaltimento.A Taviano, sempre i carabinieri di Gallipoli, hanno denunciato un altro salentino sorpreso mentre bruciava rifiuti non pericolosi rinvenienti dalle potature e dalle attività di coltivazione, tutto mescolato con plastiche di diverso tipo.