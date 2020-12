Fermati lungo la statale: nascondevano in auto arnesi da scasso. Multati anche per aver violato il coprifuoco: dovranno pagare 400 euro ciascuno

Fermati dai carabinieri per un controllo, mentre percorrevano la statale 274 in direzione di Baia Verde, a Gallipoli, due giovani sono stati denunciati per violazione delle normative anti-Covid e sorpresi dalla Polizia con arnesi da scasso. Scatta la denuncia. E' accaduto nella notte appena trascorsa: gli agenti della squadra volanti del commissariato gallipolino hanno fermato un’auto che percorreva la 274. Il conducente aveva precedenti per spaccio di droga e per possesso ingiustificato di armesi atti allo scasso.

Gli agenti hanno dunque effettuato subito una perquisizione dell’abitacolo del veicolo, rivenendo e sottoponendo a sequestro un passamontagna; una torcia; un radio rilevatore di frequenze gps; una batteria; due avvitatori a batteria; sei cacciaviti con varie tipologie di punte; una pinza con manico di gomma; un martello con manico di gomma; quattro chiavi meccaniche; un chiavino in ferro; uno scalpello dello stesso materiale, un punteruolo e una flessibile.

Il 32enne conducente della vettura, originario di un paese vicino a Gallipoli, è stato denunciato per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Denuncia anche per il passeggero che era con lui, un 29enne incensurato del galatinese: entrambi si trovavano infatti per strada oltre l’orario consentito dalle norme anti-Covid e senza un giustificato motivo. Dovranno quindi pagare una multa di 400 euro ciascuno.

