Assembramenti, movida sotto i riflettori: sanzionato un locale di Galatina. Controlli anche a Gallipoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano i controlli delle forze dell'ordine su tutto il territorio della provincia per garantire il rispetto del distanziamento sociale e delle norme anti-contagio.Riflettori puntati sui locali della movida e attività commerciali.Nelle scorse ore, nello specifico, polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari a Galatina Gli agenti del Commissariato di Galatina, nel pomeriggio di ieri, hanno controllato 5 persone e due attività. E in una caso, sono state rilevate violazioni al Dpcm in tema di distanziamento sociale che saranno notificate nei prossimi giorni.Gli agenti del Commissariato di Gallipoli nella tarda serata di ieri hanno, invece, controllato 60 persone e 3 attività commerciali. Nessuna violazione accertata.