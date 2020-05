Violate le misure anti-contagio: denunciato un imprenditore. Controlli nelle aziende del Salento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoratori irregolari e violazione delle misure di sorveglianza sanitaria stabilite per impedire il diffondersi del contagio da coronavirus. Per questi motivi i carabinieri della compagnia di Gallipoli, insieme al personale del nucleo carabinieri tutela del lavoro, hanno denunciato un uomo di 45 anni, titolare di una delle tre aziende controllate in questi giorni fra Gallipoli e Alezio, nel Salento.Nelle tre aziende sono stati trovati 16 lavoratori, quattro dei quali iregolari e sono state contestate multe per un totale di circa 5000 euro. Scoperto anche il titolare di una ditta individuale, non iscritto alla Camera di Commercio, che ha presentato domanda per ottenere da INps il reddito di cittadinanza.