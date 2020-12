Cantiere senza impalcature di sicurezza e violazione norme anti-Covid: denunciati due imprenditori. Maxi multa da 15mila euro

Un cantiere senza impalcature adatte a evitare cadute degli operai. Un altro all'interno del quale non era garantito il rispetto delle normative per contenere il contagio da Covid-19. Denunciati due imprenditori del Salento, a Salice e a Guagnano. Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Lecce, per il contrasto allo sfruttamento del lavoro e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Denunciati I.A., 43 anni, rappresentante legale di una impresa edile di Salice salentino, per un cantiere privo di qualsiasi impalcatura di protezione, e T.A., 41 anni, legale rappresentante di un'azienda di Guagnano. Quest'ultimo è stato multato per 15.530 euro e denunciato anche agli enti assistenziali, previdenziali e fiscali poiché non ha regolarizzato, come avrebbe dovuto, un lavoratore alle sue dipendenze.

